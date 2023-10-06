230 населённых пунктов в Псковской области остались без света из-за сильного ветра

11:25, 06 октября 2023, ПАИ

Ночью Псковскую область снова накрыл сильный ветер, поэтому в регионе начались отключения от электросети. По состоянию на утро 6 октября отключено 23 линии 6-10 кВ и 400 трансформаторных подстанций. Без электричества остаётся 230 населенных пунктов, социально значимых объектов в зонах отключения нет, сообщает официальный телеграм-канал региона.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» работает в особом режиме. 81 бригада из 267 человек восстанавливает электроснабжение в районах области.

Телефон горячей линии Россетей 8-800-220-0-220. Также об отключении электричества в населённом пункте можно сообщать главам волостей и муниципальных образований.

Ранее псковичей предупредили об очередном усилении ветра сегодня вечером. Ожидаются порывы до 21 метра в секунду.