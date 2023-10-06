Три крыши и два фасада многоквартирных домов капитально отремонтировали в Великих Луках

12:29, 06 октября 2023, ПАИ

Работы по капитальному ремонту трёх крыш и двух фасадов многоквартирных домов приняты в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Так, у дома № 44 на проспекте Гагарина подрядная организация демонтировала старую кровлю, отремонтировала стяжку и установила новую рулонную кровлю. Также произведен ремонт парапетов, вентиляционных шахт и кабин выхода на крышу. Выполнено устройство водосточной системы.

У домов № 41 на улице Сибирцева и № 33/14 на улице Ленина подрядчик демонтировал старое кровельное покрытие, отремонтировал стропильную систему и выполнил устройство нового покрытия кровли из металлического листа с полимерным покрытием, утеплил чердачное перекрытие.

На крыше установлены элементы безопасности, выполнена перекладка дымовых и вентиляционных труб с последующей обшивкой профилированным листом с полимерным покрытием, над трубами установлены зонты. Выполнено устройство водосточной системы.

Также в рамках заключенного договора подрядчик капитально отремонтировал фасад дома № 33/14 на улице Ленина. Здесь выполнен ремонт штукатурки стен с последующим выравниванием и окраской поверхностей, отремонтирован цоколь, откосы и отливы. Установлены окна и двери в местах общего пользования.

На улице Золотковской у дома № 49 также отремонтирован фасад. Подрядчик произвел ремонт межпанельных швов и цоколя с последующим окрашиванием цокольной части фасада, также отремонтировал входные группы и произвел устройство отмостки, установил новые окна в местах общего пользования. Выполнены работы по восстановлению балконных плит. Также в доме на завершающей стадии находятся работы по капитальному ремонту крыши.

Напомним, всего согласно краткосрочному плану региональной программы капитального ремонта на 2023 год в Великих Луках были запланированы работы по капремонту 43 элементов в 27 многоквартирных домах. На текущую дату завершены работы по ремонту 31 конструктивного элемента в 23 домах, по четырём элементам в адрес регионального оператора поступили отказы в проведении работ от собственников. Процент исполнения краткосрочного плана по муниципалитету по состоянию на начало октября составляет порядка 79 %.