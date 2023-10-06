Сюжет о Савве Ямщикове снял федеральный канал в Псковском музее-заповеднике

12:13, 06 октября 2023, ПАИ

Съемочная группа телеканала «Россия-Культура» готовит сюжет, посвященный 85-летию со дня рождения искусствоведа, реставратора и публициста Саввы Ямщикова. В работе над репортажем приняли участие сотрудники Псковского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Съемки прошли в интерьере экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» и в реставрационной мастерской, гостем которой часто был сам Савва Васильевич. Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала о том, что была лично знакома с ним еще по объектам реставрации Суздаля. Она пояснила, что и для псковского музея Ямщиков сделал очень много.

В 1985 году он был автором одной из первых выставок, на которой были представлены шедевры древнерусской живописи. Он принимал активное участие в реставрационных работах, которые при его жизни проходили в Псково-Печерском монастыре. Его усилиями двенадцать западноевропейских картин из коллекции настоятеля обители Алипия попали в псковский музей.

В съемках сюжета приняла участие и реставратор Наталия Ткачева, которая также общалась с Саввой Ямщиковым, работала с ним над некоторыми музейными проектами. Репортаж о человеке, которого называли «совестью русской реставрации», покажут на канале «Россия-Культура» в день его рождения.