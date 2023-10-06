Сотрудников СОБР «Гепард» наградили в Пскове

13:13, 06 октября 2023, ПАИ

Накануне Дня создания специальных отрядов быстрого реагирования, который отмечается 8 октября, в управлении Росгвардии по Псковской области чествовали отличившихся сотрудников спецподразделения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудников СОБР «Гепард» поздравил начальник регионального управления Росгвардии полковник Игорь Иванов, он вручил спецназовцам ведомственные награды и ценные подарки.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске старшему лейтенанту внутренней службы Олегу Караулову, погибшему в ходе спецоперации в Чеченской Республике 24 января 1996 года.

Первые специальные отряды быстрого реагирования были сформированы для борьбы с организованной преступностью, бандитскими формированиями и незаконными вооруженными группировками в 1992 году.

В Псковской области СОБР был создан 1 марта 1993 года и входил в состав управления по борьбе с организованной преступностью.

С 2016 года СОБР «Гепард» выполняет служебно-боевые задачи в составе управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники спецподразделения участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в специальных операциях по предупреждению и пресечению преступлений, освобождают заложников, обеспечивают силовую поддержку оперативно-разыскных и иных мероприятий, связанных с выполнением задач, возложенных на Росгвардию.