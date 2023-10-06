«Золотую звезду» передал Михаил Ведерников семье Героя России

15:02, 06 октября 2023, ПАИ

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина «Золотая звезда» Героя России передана семье гвардии лейтенанта Игоря Суханова, погибшего при исполнении воинского долга в зоне СВО. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Церемония с участием губернатора Псковской области Михаила Ведерникова прошла сегодня, 6 октября, в правительстве региона. Специально для участия в памятном мероприятии в Псков приехали близкие родственники военнослужащего с его родной Вологодской земли.

«Игорь Анатольевич прожил очень яркую, героическую жизнь. За время СВО получил три ордена Мужества. Столько успешно проведённых боев, столько выполненных заданий. Он всегда очень внимательно относился к жизни своих подчиненных. Пусть «Золотая звезда» Героя хранится в вашей семье. Вы по праву можете гордиться своим супругом, своим сыном», – обратился к родным Игоря Суханова Михаил Ведерников и передал супруге и родителям медаль и почётную грамоту президента.

Высшей государственной награды Игорь Суханов удостоен за героизм, мужество и отвагу, проявленные в ходе выполнения боевых задач.

Затем губернатор пообщался с родными героя, уточнил, какая помощь им необходима. Особое внимание было уделено вопросам увековечивания памяти гвардии лейтенанта как на Псковской, так и Вологодской земле. Глава Вытегорского района Вологодской области Александр Зимин, который также присутствовал на встрече, отметил, что в честь Героя России будет названа улица родного поселка, а также на школе, где учился Игорь Суханов, установят мемориальную доску.

«Это очень яркий пример, как нужно жить и защищать свою страну. Я думаю, что сотни и тысячи мальчишек должны учиться на этом примере», – подчеркнул губернатор и добавил, что региональные власти будут сопровождать семью, оказывать необходимую поддержку: «В любое время и любые вопросы».