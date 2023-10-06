В Псковской области названы победители конкурса на лучшее поселение

15:53, 06 октября 2023, ПАИ

В правительстве Псковской области подвели итоги конкурса «Лучшее поселение Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Победителями среди городских поселений в рамках номинации «Красота, комфорт, порядок» стали Пушкиногорье и Пустошка. Конкурсная комиссия также определила лучших среди сельских поселений от 1,7 тысячи жителей – Переслегинская волость (Великолукский район), Новосельская волость (Стругокрасненский район) и до 1,7 тысячи жителей – Выборская волость (Новоржевский район), Полновская волость (Гдовский район). При определении победителей учитывались обустроенные места для массового отдыха населения, проводимые субботники, экологические акции и иные мероприятия, направленные на благоустройство территории.

Городские поселения Струги Красные и Пушкиногорье признаны победителями в номинации «Самое здоровое поселение». Грантовую поддержку в этом направлении также получат Пореченская волость (Великолукский район) и Карамышевская волость (Псковский район) среди поселений от 1,7 тысячи жителей, а также Черневская волость (Гдовский район) и Качановская волость (Палкинский район), заявки которых были предоставлены в категории до 1,7 тысячи жителей. Жители указанных территорий, по мнению конкурсной комиссии, наиболее активно занимаются физкультурой и спортом, пропагандируют здоровый образ жизни. На территории указанных поселений ведётся активная работа по созданию новых спортивных площадок, а также обновление уже существующих.

Победителями среди городских поселений в номинации «Территория культуры» стали Опочка и Гдов. Среди сельских поселений от 1,7 тысячи человек в данной номинации победителями стали Гавровская волость (Пыталовский район) и Куньинская волость (Куньинский район), а среди поселений до 1,7 тысячи человек – Гультяевская волость (Пустошкинский район) и Воронцовская волость (Островский район). При выборе победителя в этой номинации конкурсная комиссия делала особый акцент на уровень вовлеченности жителей поселения в мероприятия культурной сферы муниципалитета и региона в целом.

Победители разделят грантовую поддержку в размере 9,5 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета.

На конкурс было подано 28 заявок по трём категориям – городские поселения и сельские поселения с количеством жителей до и свыше 1 700 человек. Чтобы выявить победителей, рабочие группы конкурсной комиссии провели оценку конкурсных материалов, а также достижений каждого поселения на местности. Члены конкурсной комиссии при этом оценивали результаты, достигнутые поселениями в решении вопросов благоустройства, организации досуга и массового отдыха населения, развитии культуры, физкультуры и спорта.