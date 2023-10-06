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Общество

7 октября в Псковской области впервые отпразднуют День беременных

7 октября в Псковской области впервые отпразднуют День беременных, рассказала заведующая женской консультацией Псковского клинического перинатального центра, врач-гинеколог Ирина Цуканова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«День беременных, который пройдет завтра, 7 октября, – новый праздник для всех нас. Впервые с такой инициативой выступила Русская православная церковь еще в 2008 году, но только в этом году дата стала всероссийской. Его празднуют 7 апреля и 7 октября, чтобы каждая беременная женщина, могла успеть его отметить», - пояснила Ирина Цуканова, добавив, что в Псковской области этот праздник отметят впервые.

В честь этой даты сегодня пациентки женской консультации могли бесплатно сфотографироваться на фоне праздничного баннера. Кроме того, все женщины, пришедшие в ЖК, получили подарки. «С этим нам помог социально ориентированный бизнес», - рассказала Ирина Цуканова.

Она также добавила, что праздник необходим, чтобы общество понимало, что «беременная женщина – ключевое звено демографической безопасности». «А сами женщины не относились к своему состоянию как к болезни и какой-то тяжести», - заключила Ирина Цуканова.

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