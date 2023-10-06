С 7 по 31 октября на ремонт будет закрыт участок дороги Порхов - Успенье

16:23, 06 октября 2023, ПАИ

С семи утра 7 октября до восьми вечера 31 октября из-за ремонта будет ограничено движение на участке дороги Порхов - Успенье в Дедовичском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Объехать ремонт можно по дорогам Кривец - Судома, Красные Горки - Хмелевицы, Дубровка - Дедовичи (малый объезд) или по дорогам регионального значения Кривец - Судома, Псковская ГРЭС - Судома, Дубровка - Дедовичи, по дорогам посёлка Дедовичи (большой объезд).

«Просим учесть данную информацию при планировании поездок. Будьте внимательны и соблюдайте требования технических средств организации дорожного движения», - обратились к псковским автомобилистам в пресс-службе ГИБДД.