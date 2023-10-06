«УАЗ Патриот» передали псковские профсоюзы в зону СВО

18:31, 06 октября 2023, ПАИ

Благотворительный концерт в поддержку участников СВО состоялся в Пскове в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» сегодня, 6 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Перед концертом состоялась передача от Псковского облсовпрофа и профсоюзного санатория «Хилово» автомобиля УАЗ «Патриот» участникам специальной военной операции.

«Профсоюзное движение Псковской области не может остаться в стороне от того, что происходит сегодня в зоне специальной военной операции. Это транспортное средство отправится в зону СВО, к бойцам, которые выполняют свой долг и защищают наше Отечество и тоже являются членами профсоюзного движения», – заявил председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

Кроме того, профсоюзы закупили медикаменты, материалы и инструмент необходимые участникам СВО. Среди них – палатка, средства гигиены, метизы и прочее. В ходе концерта собрано более 60 тысяч рублей.

В пресс-службе облсовпрофа напомнили, что это уже третий концерт, организаторами которого выступает региональное профобъединение и УМВД России по Псковской области.

«Профсоюзы продолжают активно помогать нашей армии. Сопереживание и непосредственный личный вклад – с таким внутренним настроением сегодня пришли профсоюзные активисты и жители Пскова на концерт. Очередная партия помощи сразу отправлена получателям в зону СВО. Мы едины, солидарны и поэтому непобедимы! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» – подчеркнул Игорь Иванов.