Пропавший в Псковском районе 65-летний мужчина найден живым

20:34, 06 октября 2023, ПАИ

65-летний пенсионер, пропавший ранее в деревне Крякуша Карамышевской волости Псковского района, найден живым. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Поиски пенсионера велись с 5 октября. Сообщалось, что он вышел из дома и не вернулся.