Пропавший в Псковском районе 65-летний мужчина найден живым
65-летний пенсионер, пропавший ранее в деревне Крякуша Карамышевской волости Псковского района, найден живым. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
Поиски пенсионера велись с 5 октября. Сообщалось, что он вышел из дома и не вернулся.
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