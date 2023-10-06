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Общество

Цикл занятий по вопросам охраны репродуктивного здоровья проведут в Псковском филиале Университета ФСИН

По инициативе женского совета Псковского филиала Университета ФСИН России представители областного центра медицинской профилактики проводят с девушками-курсантами цикл занятий по вопросам охраны репродуктивного здоровья. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Цикл занятий по вопросам охраны репродуктивного здоровья проведут в Псковском филиале Университета ФСИН. Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

«Репродуктивное здоровье человека – это его ответственность и обязанность перед собой и обществом. Молодые девушки – будущие матери, они должны об этом помнить и тщательно следить за своим здоровьем», – отметила начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин Наталья Абрамова, которая является председателем женского совета Псковского филиала Университета ФСИН России.

Первое занятие с девушками провела заместитель главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Марина Заходнова.

Отметим, что занятия с обучающимися псковского филиала университета, посвящённые здоровому образу жизни, будут проходить в течение двух месяцев, и не только с девушками-курсантами, но и с юношами.

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