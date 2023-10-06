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Общество

Двое подростков протаранили автомобиль на центральной площади Печор   

Столкновение автомобиля Skoda и минибайка под управлением несовершеннолетнего водителя и пассажира произошло на центральной площади Печор сегодня, 6 октября. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Место ДТП. Фото здесь и далее: телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Сообщается, что один из подростков госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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