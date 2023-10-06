Двое подростков протаранили автомобиль на центральной площади Печор

22:09, 06 октября 2023, ПАИ

Столкновение автомобиля Skoda и минибайка под управлением несовершеннолетнего водителя и пассажира произошло на центральной площади Печор сегодня, 6 октября. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Сообщается, что один из подростков госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.