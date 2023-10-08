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Происшествия

Продолжается поиск пропавшего в 2021 году псковича

Поиск пропавшего в Пскове 46-летнего Романа Васильева продолжается, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, с 17 декабря 2021 года местонахождение мужчины неизвестно.

Приметы: на вид 45 лет, рост около 175 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие и тёмные с редкой проседью, лоб высокий, глаза серые, брови дугообразные, нос прямой. Является глухонемым.

Был одет в тёмную вязаную шапку, осеннюю болоньевую куртку светло-зелёного цвета, тёмный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, короткие утеплённые сапоги с тёмным основанием и голенищем зелёного цвета с окраской в виде пятен.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Романа Васильева, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.

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