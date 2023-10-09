Новый спектакль «Екатерина Великая» представили псковичам

08:05, 09 октября 2023, ПАИ

Театр «Город Муз» из Санкт-Петербурга при поддержке Фонда президентских грантов показал в Пскове новый интерактивный кукольный спектакль «Екатерина Великая». Спектакль был показан в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева и в Детской экологической библиотеке «Радуга». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

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В основу сюжета этого спектакля легли два сказки, написанные императрицей Екатериной Второй для своего внука Александра I, чтобы он рос отважным и честным. Постановка также знакомит юных зрителей с костюмами, нравами, документами и самыми известными историческими деятелями той эпохи.

Партнерами этого проекта Центра современных технологий в искусстве «Арт-паркИНГ» выступили Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства и Специальная городская детская библиотека имени А. С. Пушкина.

Сценарий для этой пьесы написал Игорь Красовский, режиссёр спектакля – Вера Каратаева, художник-оформитель – Юлия Гамзина (специальный приз «Прорыв» 2021 годв в номинации «Лучший художник»), музыкальное оформление – Аглая Жюгжда. Роли исполнили Аглая Жюгжда и Рустем Усинов.