Неравенство зарплат в России снизилось втрое за последние 20 лет

09:40, 09 октября 2023, ПАИ

Неравенство зарплат в России снизилось в три раза за последние 20 лет, пишет газета «Известия» со ссылкой на ВНИИ труда.

Так, в 2023 году разрыв между самыми низкими и самыми высокими средними зарплатами составил 13,1 раза. В расчётах специалисты сравнивали доходы 10 % работников с высоким заработком и 10 % россиян с наименьшим.

В 2001 году разница достигала 40 раз, в 2005-м – 24,9 раза, в 2017-м – 14 раз, в 2021-м – 13,5 раза, подчеркнули эксперты.

Главная причина положительной динамики – ускоренный рост заработков наименее оплачиваемых работников, считают эксперты. Они также отметили, что на сокращение зарплатного неравенства влияет также повышение МРОТ и решение установить минимальную планку оплаты труда для отдельных категорий работников бюджетной сферы.