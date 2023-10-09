О производстве обуви в Псковской области поговорят на «Серебряном дожде»

13:48, 09 октября 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 октября, в 14:00. Собеседником ведущих на этот раз станет коммерческий директор Невельской обувной фабрики (Бренд Goodzone) Игорь Булов.

Как ощущают себя в непростых экономических условиях предприятия лёгкой промышленности? Почему в России пока ещё не достигнут уровень развития этой сферы, как это было в Советском Союзе? С какими сложностями сталкиваются отечественные производители одежды и обуви? В чём уникальность Невельской обувной фабрики и каковы перспективы этого производства? Где и как выбрать правильную качественную обувь?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь». Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».