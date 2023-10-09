99 населённых пунктов Псковского района до сих пор остаются без света

13:37, 09 октября 2023, ПАИ

99 населённых пунктов Псковского района до сих пор остаются без света, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

«Псковский район достаточно сильно пострадал за эти дни непогоды. Очень много отключений электроэнергии вследствие повреждений линий электропередачи из-за поваленных деревьев и обрывов проводов от ветра. По состоянию на 11:00 9 октября 2023 года без света остаются 99 населенных пунктов. Работы по восстановлению ведутся 16 бригадами РЭС, в составе 48 человек», – уточнили в администрации.

Специалисты делают все возможное и будут работать до полного восстановления электроснабжения в Псковском районе, заверили в администрации.