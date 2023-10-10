Концерт ансамбля «Псков» пройдёт в БКЗ филармонии 14 октября

11:43, 10 октября 2023, ПАИ

Концерт ансамбля «Псков» «И слово музыкою станет» пройдёт в БКЗ Псковской областной филармонии 14 октября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

«Впервые прозвучат песни и романсы на стихи русских поэтов Н. Рубцова и Н. Заболоцкого, а также вы услышите и наших псковских авторов – Николая Мишукова «Здесь все мое». Солистка ансамбля Елена Федина исполнит песни из репертуара Ольги Сергеевой, народные песни «Ниточка тоненькая», «Пташечка», – написали на сайте филармонии.

С 9 по 14 октября билеты можно приобрести со скидкой 20% по промокоду РОМАНС1410.

Акция действует на сайте и в кассе филармонии.