Андрей Маковский станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»

12:51, 10 октября 2023, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания депутатов, лидер регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский станет гостем программы «Оглавление» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Общественно-политическая обстановка в регионе глазами «Новых людей».

С кем готовы союзничать «Новые люди», а с кем в одно поле не выйдут?

Политические альянсы накануне президентских выборов: есть ли «любовь» с «Партией роста»?

Политический рейтинг от Маковского: будет ли продолжение и зачем?

Об этом и другом – в программе «Оглавление» сегодня в 14:00. Видеотрансляция программы будет вестись в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».