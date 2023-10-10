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Политика

Андрей Маковский станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»

Депутат Псковского областного Собрания депутатов, лидер регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский станет гостем программы «Оглавление» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Лидер «Новых людей» в Псковской области станет гостем программы «Оглавление». Фото: ПАИ

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Об этом и другом – в программе «Оглавление» сегодня в 14:00. Видеотрансляция программы будет вестись в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».

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