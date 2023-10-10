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Политика

В Псковской области живое политическое пространство – Андрей Маковский

В Псковской области максимально интересное политическое пространство, считает политолог, депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский («Новые люди»).

При существующих правилах игры политические партии играют максимально ярко - Андрей Маковский. Фото: ПАИ

«Наше политическое пространство максимально интересное у нас. Если взять по срезу со многими регионами, у нас есть все, на мой взгляд: у нас есть конфликты, есть политические латентные союзы, у нас есть партии, у нас есть депутаты-комики, партии-мемы», – сказал Маковский в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, 9 октября.

«У каждой политической силы есть действительно своя повестка, свои фишки. Традиции псковской демократии до сих пор сильны. Конечно же, яркости избирательных кампаний, как это было в конце 1990-х – начале 2000-х, не будет. В силу геополитических событий это тоже нормально. Исходя из тех правил игры, которые есть, многие политические силы работают на максимум», – уверен Андрей Маковский.

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