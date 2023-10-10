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Политика

У нас не было разговоров на будущее – Андрей Маковский о сотрудничестве с Партией Роста в Псковской области

Сотрудничество будет расти дальше, но предметных разговоров на будущее не было, заявил лидер Псковского регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский о перспективах сотрудничества с региональным отделением Партии Роста и ее руководителем Игорем Романовым.

Андрей Маковский не смог назвать детали будущего сотрудничество "Новых людей" с Партией Роста. Фото: ПАИ

«Московские новости, которых мы все жаждем - к сожалению, я этой информацией не обладаю. А если даже и обладал бы, то, конечно, не сказал, потому что это такая тайна за семью печатями», – заявил Маковский в эфире программы «Оглавление» о перспективах политического альянса двух политических партий перед президентскими выборами. 

«Могу рассказать, что происходит на региональном уровне. От нас был единый кандидат Игорь Романов [на выборах в Псковской области в сентябре 2023 года - ПАИ]. Сейчас мы в стадии ожидания ожидания того, что нам даст Москва, какая будет идея Москвы. И мы сейчас, конечно, придумаем какие-то проекты. У нас одна электоральная база. Мы периодически с ним [Игорем Романовым] видимся и обсуждаем. Обсудили итоги. Сейчас будет встреча нас. По поводу планов на декабрь-январь. Это сотрудничество будет дальше расти. Повторюсь, сейчас мы подвели итоги выборов. Сейчас я не могу чем-то похвастаться, у нас не было предметных разговоров на будущее», – заявил Андрей Маковский в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».

В июне 2023 года о создании политического союза заявили лидеры Партии Роста и «Новых людей» Борис Титов и Алексей Нечаев.

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