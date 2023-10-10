В Псково-Печерском монастыре начали реставрацию башни Нижних решёток

20:04, 10 октября 2023, ПАИ

Реставрацию башни Нижних решёток начали в Псково-Печерском монастыре, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

В основу проектов реставрации башен монастыря легли исследования и чертежи псковских архитекторов-реставраторов Всеволода Смирнова, Веры Лебедевой и Михаила Семёнова, которые после войны спасали памятники архитектуры Пскова и Печор.

В башне Нижних решёток производится демонтаж поздней штукатурной отделки и вычинка разрушенного камня стен. Идёт подготовка к инъектированию, усилению и гидроизоляции стен. Кроме того, в рамках проекта будет удалена штукатурка с наружных стен в соответствии с историческим видом башни.

Отметим, что башня Нижних решёток, так же как и башня Верхних решёток, поставлена на дне оврага, ниже по течению ручья. Фортификационное сооружение имеет четыре боевых яруса. На трёх нижних ярусах – по четыре бойницы с широкими боевыми камерами, на верхнем – семь бойниц. Их расположение позволяло брать под контроль практически все направления возможных атак.