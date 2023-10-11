«Яблоко» превратилось в партию максимально прозападной повестки – Андрей Маковский

09:20, 11 октября 2023, ПАИ

«Яблоко» превратилось в партию максимально прозападной повестки, сказал политолог, депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский («Новые люди») в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь», отвечая на вопрос об изменении отношений с «яблочниками». Ранее, весной 2023 года, он заявлял, что с «Яблоком» в Псковской области у «Новых людей» «как ни странно, очень много точек соприкосновения».

«Ну, конечно, изменилось. Экс-руководитель псковского «Яблока» признан иностранным агентом. На мой взгляд, региональное отделение партии «Яблоко» перестало быть социальным, максимально превратилось в политическую повестку прозападных стран, по моему мнению. Социалка, с которой необходимо работать депутату, из их работы ушла», – отметил Андрей Маковский.

«И вот на последней сессии депутат Гайдук [Артур Гайдук, депутат областного Собрания от «Яблока»] в ходе парламентского часа с газовиками по догазификации назвал несколько проблемных адресов в Локнянском районе – а потом вышла глава района и сказала, что это не догазификация, а газификация. То есть абсолютно другая программа, абсолютно другие условия и так далее. То есть люди практически не разбираются в социалке, а просто политически хайпуют и, можно сказать, тянут западную политическую повестку. Поэтому с «Яблоком» у нас соприкосновения больше нет. Я думаю, что и в будущем не будет. Для меня лично «Яблоко» – это политический труп», – заявил лидер регионального отделения «Новых людей» Андрей Маковский.