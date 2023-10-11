Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

«Яблоко» превратилось в партию максимально прозападной повестки – Андрей Маковский

«Яблоко» превратилось в партию максимально прозападной повестки, сказал политолог, депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский («Новые люди») в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь», отвечая на вопрос об изменении отношений с «яблочниками». Ранее, весной 2023 года, он заявлял, что с «Яблоком» в Псковской области у «Новых людей» «как ни странно, очень много точек соприкосновения».

Андрей Маковский заявил, что у "Новых людей" точек соприкосновения с "Яблоком" больше нет

«Ну, конечно, изменилось. Экс-руководитель псковского «Яблока» признан иностранным агентом. На мой взгляд, региональное отделение партии «Яблоко»  перестало быть социальным, максимально превратилось в политическую повестку прозападных стран, по моему мнению. Социалка, с которой необходимо работать депутату, из их работы ушла», – отметил Андрей Маковский. 

«И вот на последней сессии депутат Гайдук [Артур Гайдук, депутат областного Собрания от «Яблока»] в ходе парламентского часа с газовиками по догазификации назвал несколько проблемных адресов в Локнянском районе – а потом вышла глава района и сказала, что это не догазификация, а газификация. То есть абсолютно другая программа, абсолютно другие условия и так далее. То есть люди практически не разбираются в социалке, а просто политически хайпуют и, можно сказать, тянут западную политическую повестку. Поэтому с «Яблоком» у нас соприкосновения больше нет. Я думаю, что и в будущем не будет. Для меня лично «Яблоко» – это  политический труп», – заявил лидер регионального отделения  «Новых людей» Андрей Маковский.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 октября 2023

«Яблоко» превратилось в партию максимально прозападной повестки – Андрей Маковский
10 октября 2023

«У нас не было разговоров на будущее»: Андрей Маковский – о сотрудничестве с «Партией Роста» в Псковской области
10 октября 2023

Андрей Маковский: КПРФ превратилась в политический мем
10 октября 2023

Андрей Маковский: На финансовых документах подписи не ставлю и правом печати не обладаю
10 октября 2023

Андрей Маковский станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»
07 октября 2023

Губернатор Псковской области обратился к жителям региона
07 октября 2023

Михаил Ведерников поздравил Владимира Путина с днём рождения
07 октября 2023

Владимир Путин отмечает день рождения

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...