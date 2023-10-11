Развитие почтовой связи обсуждают в медиацентре ПАИ

10:02, 11 октября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая развитию почтовой связи в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

Какие задачи стоят перед новым руководителем «Почты России» в регионе, сколько отправлений почтовики обработали в этом году, как проходит модернизация почтовых отделений, какие услуги востребованы, когда наладится работа почты в муниципалитетах?

Об этом и многом другом расскажет директор управления федеральной почтовой связи Псковской области АО «Почта России» Ольга Беляцкая.