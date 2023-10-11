Развитие почтовой связи обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая развитию почтовой связи в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.
Какие задачи стоят перед новым руководителем «Почты России» в регионе, сколько отправлений почтовики обработали в этом году, как проходит модернизация почтовых отделений, какие услуги востребованы, когда наладится работа почты в муниципалитетах?
Об этом и многом другом расскажет директор управления федеральной почтовой связи Псковской области АО «Почта России» Ольга Беляцкая.
Комментарии: 0 Обсудить >>>