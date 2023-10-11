Чемпионат и первенство Великих Лук по спортивному ориентированию пройдут 22 октября

11:27, 11 октября 2023, ПАИ

Открытые чемпионат и первенство Великих Лук по спортивному ориентированию «Великолукский марафон – 2023» пройдут в деревне Речки Себежского района 22 октября. Об этом сообщается в группе СКО «Русь» в соцсети «ВКонтакте».

Спортсмены будут соревноваться в восьми возрастных категориях. Победителей и призёров определят по лучшему техническому результату в каждой группе и наградят медалями и грамотами комитета по физической культуре и спорту администрации Великих Лук.

Предварительная регистрация на участие закончится 20 октября в 12:00.

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