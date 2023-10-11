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Общество

Сергей Грахов станет гостем программы «Среда обитания»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 11 октября, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

Сергей Грахов станет гостем программы «Среда обитания». Фото: ПАИ

Как продвигаются работы по созданию экотехнопарка? Когда планируется запуск станции водоподготовки в Пскове? На какой стадии находятся работы по замене коммуникаций в Печорах? Какими темпами идёт строительство жилья в регионе и удастся ли застройщикам побить рекорд прошлого года?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

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