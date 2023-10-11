Новый этап расселения аварийных домов в Псковской области коснётся почти 1800 человек

17:11, 11 октября 2023, ПАИ

Новый этап расселения аварийных домов в Псковской области коснётся почти 1800 человек, сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Действующий этап программы расселения аварийного жилья, рассчитанный до 2025 года, Псковская область заканчивает досрочно благодаря выделению дополнительных 500 млн рублей из федерального бюджета.

Параллельно идёт формирование следующей части программы, которая предусматривает расселение домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года по 2022 год. В Псковской области в неё должно войти 28 тысяч квадратных метров жилья, переселить нужно почти 1 800 человек. Основная часть домов, которые войдут в новую программу, находятся в Великих Луках, отметил Сергей Грахов.