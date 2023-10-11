Все объекты – победители прошлогоднего голосования за благоустройство объектов в Псковской области завершены

18:09, 11 октября 2023, ПАИ

Из 37 объектов благоустройства, которые стали лидерами голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2022 год, 33 завершены, документы по ним подписаны. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, на остальных объектах работы тоже завершились, но сейчас идёт оформление документов.

«Это говорит о хорошем планировании и грамотной работе подрядчика», – подчеркнул Сергей Грахов.