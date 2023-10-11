Псковская область готовится перевыполнить прошлогодний показатель по вводу жилья

17:09, 11 октября 2023, ПАИ

В прошлом году в Псковской области были рекордные показатели по вводу жилья, по предварительным данным, в этом году в регионе сдадут домов не меньше. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы не должны откатываться назад и с каждым годом должны в этом вопросе идти вперёд. Есть такая установка. Стараемся показатель не ронять, и в этом году, возможно, получится его перевыполнить», – пояснил Сергей Грахов.

Напомним, в 2022 году в Псковской области введено в эксплуатацию более 330 тысяч квадратных метров жилья.