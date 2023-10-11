Опубликованы фотографии до и после ремонта в Городском культурном центре Пскова
Фотографии до и после ремонта в танцевальном зале Городского культурного центра Пскова опубликовал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
«Отдельное спасибо за контроль над ходом ремонта кошке Маше», – добавил Борис Елкин.
Напомним, что в Городском культурном центре Пскова отремонтировали танцевальный зал и балюстраду второго этажа. Там полностью заменили электрику, обновили потолок, стены и пол, а также разобрали сцену, чтобы раскрыть в глубину находящиеся за ней колонны.
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