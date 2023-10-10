Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Соцсфера

Псковский социальный фонд и Всероссийское общество глухих договорились о сотрудничестве

Псковское отделение социального фонда России и региональное отделение Всероссийского общества глухих заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили ПАИ в пресс-службе ОСФР по Псковской области.

Фото: ОСФР по Псковской области

Документ подписали управляющий ОСФР Наталья Мельникова и председатель Псковского общества глухих Сергей Кательницкий.

Стороны планируют развивать институт общественного контроля в сфере услуг по обеспечению граждан с инвалидностью средствами реабилитации, путёвками в санатории, переводом жестового языка.

«Уверена, что совместная работа улучшит качество и доступность необходимых средств реабилитации для людей с инвалидностью. Для нас это одно из наиболее приоритетных направлений», – отметила Наталья Мельникова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 октября 2023

Маткапитал на первого ребёнка в 2024 году составит 631 тысячу рублей
03 октября 2023

Более двух тысяч псковских семей получили единовременное пособие при рождении ребёнка в этом году
01 октября 2023

О выплатах пенсионерам и доступных услугах для пожилых – в интервью с Натальей Мельниковой
25 сентября 2023

Почти на миллион рублей закупят учебники для школьных библиотек Пскова
25 сентября 2023

Более 3,5 тысячи псковских родителей получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет
23 сентября 2023

В 270 псковских ФАПах планируют организовать продажу лекарств до конца года
22 сентября 2023

Пенсии прабабушкам с иждивенцами увеличат в России
13 сентября 2023

Расследование «АиФ»: как новые европейские санкции коснутся псковичей


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...