Псковский социальный фонд и Всероссийское общество глухих договорились о сотрудничестве

22:53, 11 октября 2023, ПАИ

Псковское отделение социального фонда России и региональное отделение Всероссийского общества глухих заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили ПАИ в пресс-службе ОСФР по Псковской области.

Документ подписали управляющий ОСФР Наталья Мельникова и председатель Псковского общества глухих Сергей Кательницкий.

Стороны планируют развивать институт общественного контроля в сфере услуг по обеспечению граждан с инвалидностью средствами реабилитации, путёвками в санатории, переводом жестового языка.

«Уверена, что совместная работа улучшит качество и доступность необходимых средств реабилитации для людей с инвалидностью. Для нас это одно из наиболее приоритетных направлений», – отметила Наталья Мельникова.