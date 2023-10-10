Псковский социальный фонд и Всероссийское общество глухих договорились о сотрудничестве
Псковское отделение социального фонда России и региональное отделение Всероссийского общества глухих заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили ПАИ в пресс-службе ОСФР по Псковской области.
Документ подписали управляющий ОСФР Наталья Мельникова и председатель Псковского общества глухих Сергей Кательницкий.
Стороны планируют развивать институт общественного контроля в сфере услуг по обеспечению граждан с инвалидностью средствами реабилитации, путёвками в санатории, переводом жестового языка.
«Уверена, что совместная работа улучшит качество и доступность необходимых средств реабилитации для людей с инвалидностью. Для нас это одно из наиболее приоритетных направлений», – отметила Наталья Мельникова.
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