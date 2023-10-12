Продуктовый набор для бутербродов пыталась украсть жительница Пскова

09:53, 12 октября 2023, ПАИ

51-летняя псковичка задержана сотрудниками Росгвардии за кражу в продуктовом магазине. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Около 13:00 11 октября в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы выехали на место и задержали псковичку 1972 года рождения, которая похитила из торгового зала пять пачек сливочного масла, три упаковки сыра и колбасу.

Для дальнейшего разбирательства женщина доставлена в отдел полиции.