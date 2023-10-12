В Пскове поменялись тренды в проведении городских мероприятий – эксперт

16:33, 12 октября 2023, ПАИ

Ключевые тренды в проведении праздников в Пскове назвал начальник управления культуры администрации города Дмитрий Яковлев в программе «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 12 октября.

«Много спорта, много интерактивов. Мероприятия носят уже не такой формат, как раньше. Теперь немного другие активности», – сказал Дмитрий Яковлев.

По его словам, мероприятия стали в большей степени мультиформатными. В качестве яркого примера он привёл фестиваль «Русское лето», когда «каждый смог найти что-то для себя»: увлечённые спортом могли реализовать себя в одних активностях, дети нашли занятие по возрасту, а для любителей рок-музыки вечером состоялся концерт.

Дмитрий Яковлев также назвал ключевым трендом запрос на семейный отдых. Он отметил, что становится традиционным приходить на праздники всей семьёй: с детьми и родителями. Кроме того, большую популярность получили акции и флешмобы, когда вовлекается большое количество участников.