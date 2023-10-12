Концепцию нового медиацентра разработают молодые медийщики на базе «Истоков» в Псковской области

19:24, 12 октября 2023, ПАИ

Третий заезд «Истоки. Медиа» стартовал в рамках Всероссийского проекта «Истоки. Школа» 12 октября. Более 100 молодых людей из 26 регионов страны собрались на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря, чтобы освоить медиакомпетенции и самостоятельно создать концепцию медиацентра на базе молодёжного круглогодичного образовательного центра «Истоки». Об этом ПАИ сообщили организаторы.



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»

































Молодые медийщики, журналисты, сотрудники пресс-служб вузов и организаций примут участие в образовательной, интерактивной, полезной и культурно-развлекательной программах. В течение всего заезда участники будут посещать мастер-классы, дискуссионные площадки, квесты на медиаграмотность, медиаспартакиаду, пресс-тур в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, интеллектуальные квизы и вечера творческих инициатив.

Ключевая задача заезда – разработка итогового продукта. Молодые люди смогут реализовать свои идеи в работе и создать концепцию медиацентра на базе молодёжного круглогодичного центра «Истоки». Лучшая концепция, разработанная участниками заезда, будет реализована уже в 2024 году. Кроме того, ежедневно участники заезда будут создавать патриотический контент в разных направлениях, от науки и технологий до истории и традиций, который опубликуют на интернет-ресурсах «Истоки. Медиа» и получат за него баллы от экспертов.

По результатам проделанной работы будет определена команда-победитель, участники которой смогут пройти стажировки, полезные для развития профессиональных навыков, а также войдут во Всеросссийский медиацентр программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и смогут освещать проекты программы, а также станут частью медиаслужб всероссийских и международных форумов и фестивалей Росмолодёжи.

«41 млн – такое количество молодёжи на сегодняшний день в России. Среди них немалая доля молодых людей, увлекающихся медиа. Мы хотим, чтобы начинающие журналисты и медиаспециалисты нашли социальный лифт и могли принимать участие в проектах Росмолодёжи, чтобы молодые люди из Сибири могли поехать на «Тавриду» в Крым, а активисты с Дальнего Востока могли оказаться в нашем центре «Истоки» и рассказать на понятном молодёжи языке о культуре, традициях, истории России. Мы хотим, чтобы для молодёжи в нашей стране не было препятствий и границ», – отметил руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Иван Радько.

Кроме образовательной программы участники заезда посетят экскурсионные программы и отправятся в пресс-тур в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь, где помогут в благоустройстве внешнего облика города Печоры и смогут создать контент в формате тревел-блога. Помощь участникам первого заезда окажут 12 волонтёров из волонтёрского корпуса «Росмолодёжь. Добро». Добровольцы из пяти регионов будут сопровождать участников и помогать в решении возникающих вопросов.

Организатором проекта выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.