ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Псковичи жалуются на перебои работы кабельного ТВ

19:51, 12 октября 2023, ПАИ

Жители Пскова жалуются на внезапные проблемы с работой кабельного ТВ. Жалобы поступают из разных районов города. При этом услугу предоставляют разные провайдеры, сообщает корреспондент ПАИ. Поступает информация об перебоях в работе кабельного ТВ и в других муниципалитетах Псковской области.

По данным ПАИ, у одного из крупных поставщиков услуги кабельного ТВ в Псковской области произошло обесточивание основного узла, обеспечивающего сигнал в кабеле. Авария устраняется.

Вещание эфирного телевидение в Псковской области осуществляется без перебоев, сообщили корреспонденту ПАИ на ОРТПЦ.