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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Псковичи жалуются на перебои работы кабельного ТВ

Жители Пскова жалуются на внезапные проблемы с работой кабельного ТВ. Жалобы поступают из разных районов города. При этом услугу предоставляют разные провайдеры, сообщает корреспондент ПАИ. Поступает информация об перебоях в работе кабельного ТВ и в других муниципалитетах Псковской области.

Сигнал кабельного ТВ пропал у жителей Пскова. Фото: ПАИ

По данным ПАИ, у одного из крупных поставщиков услуги кабельного ТВ в Псковской области произошло обесточивание основного узла, обеспечивающего сигнал в кабеле. Авария устраняется.

Вещание эфирного телевидение в Псковской области осуществляется без перебоев, сообщили корреспонденту ПАИ на ОРТПЦ.

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