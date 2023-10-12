Псковская область вошла в туристический мастер-план «Из Москвы в Санкт-Петербург»

22:41, 12 октября 2023, ПАИ

Псковская область вошла в восьмёрку субъектов РФ, которые объединит межрегиональная схема территориально-пространственного планирования макротерритории, или мастер-план «Из Москвы в Санкт-Петербург», сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Мастер-план позволит повысить разнообразие туристического предложения в каждом регионе, создать устойчивые связи между субъектами и новые места туристического интереса.

Отметим, что пять из восьми регионов проекта туристического мастер-плана «Из Москвы в Санкт-Петербург» являются участниками историко-культурного и туристического проекта «Серебряное ожерелье России»: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Псковская область, Новгородская область и Республика Карелия. Ключевые принципы, ценности и методы этого проекта будут использованы для работы над туристической стратегией региона.

Работы по разработке мастер-плана ведутся в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».