В «Экопроме» рассказали, как заключить договор на вывоз ТКО за 10 минут

16:21, 13 октября 2023, ПАИ

Договор на вывоз ТКО для юридических лиц можно заключить в онлайн-режиме за 10 минут, рассказали в «Экопроме».

Всё, что требуется для заключения договора, – это подать заявку на официальном сайте ro-pskov.ru, которая находится в разделе «Документы – формы типовых договоров».

После заполнения заявления его необходимо отправить на электронную почту ro_pskov@mehuborka.com.

При возникновении вопросов обратитесь к специалистам по номеру (8 8112) 20-19-21 или в офис по адресу: Псков, улица Льва Толстого, 3, центр обслуживания клиентов; Великие Луки, проспект Гагарина, 54.