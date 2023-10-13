О лечебной физкультуре поговорят на «Серебряном дожде»

13:29, 13 октября 2023, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в прямой эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 октября, в 14:00. Собеседником ведущих станет инструктор-методист по ЛФК отделения спортивной медицины Псковской детской областной клинической больницы Евгений Тесля.

Почему ЛФК с нами всю жизнь? Кому показана ЛФК? В какое время суток лучше заниматься лечебной физкультурой? Какой комплекс упражнений подходит абсолютно всем? Можно ли заниматься ЛФК по полису ОМС?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез». Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.