Николай Валуев: Как знали, что я люблю стрельбу из лука

15:29, 13 октября 2023, ПАИ

Многократный чемпион мира по боксу, первый чемпион мира по боксу в тяжелом весе среди профессионалов в истории России, депутат Госдумы Николай Валуев посетил 25-й региональный турнир по боксу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта РСФСР Евгения Клевцова в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в администрации города Великие Луки.

Мероприятие проходит в спортивном комплексе «Стрелец» в Великих Луках с 12 по 15 октября.

Юные спортсмены Великих Лук воспользовались возможностью задать свои вопросы чемпионам мира Дмитрию Пирогу и Николаю Валуеву. Кроме того, все желающие смогли взять автографы у знаменитостей.

Оставить автограф на спортивном луке у Николая Валуева попросил внук заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, заслуженного тренера Российской Федерации по стрельбе из лука, старшего тренера Псковской области по стрельбе из лука Виталия Андреева.

«Как знали, что я люблю этот вид спорта», – отметил Николай Валуев.