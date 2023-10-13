Псковский инструктор-методист по ЛФК: 80% успеха в лечении – диагностика

17:05, 13 октября 2023, ПАИ

80 % успеха в лечении – это диагностика, заявил инструктор-методист по ЛФК отделения спортивной медицины Псковской детской областной клинической больницы Евгений Тесля в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Евгений Тесля отметил, что не всегда образование говорит об уровне профессионализма человека, потому что когда-то он сам был самоучкой и уже потом получал образование. Он объяснил, что пришёл к «самоучеству» через собственные травмы.

«Когда я приходил к врачам, они пытались купировать болевой синдром, устранить его, но не выясняли причину боли. А это очень важный момент, потому что 80 % успеха в лечении – это диагностика», – подчеркнул гость студии.