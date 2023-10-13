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О видах лечебной физкультуры рассказал псковичам Евгений Тесля

О видах лечебной физической культуры рассказал инструктор-методист по ЛФК отделения спортивной медицины Псковской детской областной клинической больницы Евгений Тесля в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

ЛФК – это не только упражнения. Фото: ПАИ

«ЛФК – это не только упражнения. К ЛФК относят и массаж, также, если мы говорим про лиц с ограниченными возможностями, сюда относят занятия на природе, терренкур – это все средства лечебной физической культуры. У лечебной физической культуры огромное количество средств, и только лишь вопрос в том, есть ли возможность их использовать», – заметил он.

Гость студии уточнил, что если в отделении или санатории есть в наличии то или иное оборудование, а также условия: бассейны, тренажёрные залы, то это становится интересно.

«Этот процесс можно сделать так, чтобы он был интересен, и это зависит от специалиста», – заключил Евгений Тесля.

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