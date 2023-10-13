На сербском телевидении вышла первая часть фильма о Псковской области

18:15, 13 октября 2023, ПАИ

Первая часть фильма о Псковской области, её исторических памятниках и красивых окрестностях вышла на сербском телевидении. Информационный тур для телевизионщиков дружественной европейской страны был организован Туристским информационным центром Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в организации.

Директор Лариса Семашко лично сопровождала съёмочную группу во всех локациях.

Руководит группой известный сербский телеведущий Бошко Козарски, директор первой русской международной школы в Белграде имени Валентины Терешковой.

Как отметили в ТИЦ, в Псков сербские тележурналисты приехали при поддержке Русского центра науки и культуры в Белграде «Русский дом». Центр является представительством в Республике Сербия Федерального агентства «Россотрудничество» и крупнейшим и старейшим духовным центром русского зарубежья.

За несколько дней гости побывали в Псковском музее-заповеднике, прогулялись по Золотой набережной Псковы, Финскому парку, посетили Довмонтов город, Троицкий собор, засняли подсвеченную огнями инсталляцию «Россия начинается здесь». В Печорском районе провели съёмки древнего Изборска, посетили музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский монастырь и Мальскую долину.

Были сербские тележурналисты и на Талабских островах, в Крыпецком Иоанно-Богословском монастыре, в Святогорском монастыре, в одном из загадочных мест Пскова – у Гремячей башни и в других потаённых уголках Псковской области.

