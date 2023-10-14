Покров отмечают православные верующие: что нельзя делать в этот день

09:15, 14 октября 2023, ПАИ

14 октября православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы, сообщает портал calend.ru. В Пскове есть сразу две церкви, освященных в честь этого дня: церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома на улице Свердлова и церковь Покрова Богородицы от Торга на улице Карла Маркса.

Князь Андрей Боголюбский установил этот праздник на Руси в середине XII века. Неизвестно, отмечали ли его ранее. Некоторые исследователи считают, что дату праздновали в Византии еще в VIII веке.

Однажды Константинополь осадили иноземные захватчики. У города практически не осталось войска, поэтому жители стали молить Бога и Его Матерь отвести беду. Верующие собрались во Влахернском храме на службу. Среди них был святой Андрей Юродивый со своим учеником Епифанием. Андрей поднял глаза вверх и увидел Богородицу, «стоящую на воздухе и молящуюся, сияющую солнечным светом и покрывающую людей своим честным омофором (специальный плат, который покрывает плечи)». Об этом он сказал Епифанию – тот тоже увидел Богоматерь. И в тот же момент среди горожан разнеслась весть: враги неожиданно отступили. В память о чудесном спасении жители византийской столицы установили празднование в честь Богоматери. Как он назывался – неизвестно. Непонятно, когда его праздновали. Отсюда другая версия – это только русский праздник, который на Руси стали отмечать 14 октября. Его народное название – Покров день.

Покров относится к числу великих праздников. Вопреки расхожему мнению, это не означает, что в этот день вовсе нельзя заниматься физическим трудом. Главное, чтобы труд, повседневные бытовые заботы не помешали верующему посвятить этот день Богу, своей душе и молитве, сходить утром в храм на богослужение.

Церковь разрешает свадьбы на Покров, а вот накануне, согласно церковному уставу, бракосочетание не совершается, поэтому издревле на праздник было принято венчаться.

Существовало множество примет на Покров день 14 октября. На Руси было принято искать знаки, указывающие на счастливую семейную жизнь. Девицы читали молитвы о хорошем женихе.

Считалось, что в этот день заканчивается климатическая осень: «На Покров до обеда осень, а после обеда зимушка-зима». Поэтому крестьяне сжигали ветхие лапти, «чтобы дать зиме ходу» и чтобы ее благополучно пережить. Кроме того, считалось, что если на Покров будет полная осенняя грязь, то через месяц все заметет. Если же будет сухо – то и морозы наступят позже.

В этот день утром принято идти в храм на праздничную службу. А во время утренней молитвы верующие могут пропеть тропарь и кондак празднику Покрова. В храмах молящиеся поздравляют друг друга с праздником. Однако каких-то особых словесных формул нет. После службы принято собираться вместе за праздничным столом. На Покров готовят традиционный каравай и сдобы. Ими принято угощать родных, друзей и соседей, раздавать всем нуждающимся.