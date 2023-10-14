Проект «Стоп-свалка»: видеокамеры в Пскове зафиксировали первых нарушителей

13:07, 14 октября 2023, ПАИ

Проект «Стоп-свалка» реализуется в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Глава Пскова напомнил, что бытовой мусор нужно выбрасывать в контейнер. А крупногабарит – вывозить по договору со спецорганизацией. Таковы правила утилизации отходов в частном секторе.

«Если делать иначе – получается свалка. А это грязь и дополнительные расходы для бюджета. А ещё – нарушение статьи 8.2 КоАП РФ, которая предусматривает немаленькие штрафы. Видеокамеры у муниципальных контейнерных площадок в Пскове уже зафиксировали первых нарушителей. Кто-то скоро получит «письма счастья»!» – рассказал он.

Борис Елкин также в очередной раз призвал псковичей любить свой город и не мусорить.