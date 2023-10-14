Проект «Стоп-свалка»: видеокамеры в Пскове зафиксировали первых нарушителей
Проект «Стоп-свалка» реализуется в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Глава Пскова напомнил, что бытовой мусор нужно выбрасывать в контейнер. А крупногабарит – вывозить по договору со спецорганизацией. Таковы правила утилизации отходов в частном секторе.
«Если делать иначе – получается свалка. А это грязь и дополнительные расходы для бюджета. А ещё – нарушение статьи 8.2 КоАП РФ, которая предусматривает немаленькие штрафы. Видеокамеры у муниципальных контейнерных площадок в Пскове уже зафиксировали первых нарушителей. Кто-то скоро получит «письма счастья»!» – рассказал он.
Борис Елкин также в очередной раз призвал псковичей любить свой город и не мусорить.
Митрополит Тихон возглавил праздничное богослужение в Михайловском соборе Псково-Печерской обители
Митрополит Тихон – о Покрове Пресвятой Богородицы: Этот праздник в нашем Отечестве совершается особенным образом