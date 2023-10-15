Обладатель звания «Душа земли Псковской» скончался на 90-м году жизни

16:19, 15 октября 2023, ПАИ

На 90-м году жизни скончался обладатель почётного звания «Душа земли Псковской» Владимир Максимов. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Владимир Константинович родился 15 августа 1934 года в городе Великие Луки. Окончил хореографическое отделение Ленинградской высшей профсоюзной школы культуры при ВЦСПС.

С 1971 года по 2000 год был художественным руководителем танцевальной группы и постановщиком танцев.

Владимир Константинович награждён медалью ВДНХ СССР, занесён в Книгу почёта Государственного комитета СССР по профессионально-техническому образованию, имел многочисленные награды. Являлся заслуженным работником культуры РСФСР, обладателем почётного звания «Душа земли Псковской».

Именно благодаря Владимиру Константиновичу появилось название ансамбля «Русские узоры».

Отпевание Владимира Константиновича состоится в 10:00 17 октября в храме Святых Жён-мироносиц. Похороны пройдут на Крестовском кладбище «Белый Мох».