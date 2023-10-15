Третья сессия Детской филармонии пройдёт в Псковской области

16:42, 15 октября 2023, ПАИ

Третья сессия Детской филармонии пройдёт в Псковской области с 29 октября по 3 ноября. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

До 31 октября ребята будут репетировать в Пскове и улучшат свои навыки под руководством профессиональных музыкантов – Дмитрия Жданова и Юлии Баранчиковой.

1 ноября музыканты отправятся в Великие Луки. Там состоится финальное выступление на концерте, приуроченном к юбилею детской музыкальной школы № 1 имени Модеста Мусоргского.

Детский оркестр русских народных инструментов сыграет «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки», русскую народную песню «Ах ты, берёзка» и произведения Евгения Дербенко и Вадима Бибергана.

В исполнении детского камерного оркестра прозвучат произведения Антонио Вивальди, Джулио Каччини, Игоря Фролова, Кара Караева и Арканджело Корелли.

Проект «Детская филармония» реализован на базе Псковской областной филармонии и Псковского областного колледжа искусств. Его главной целью является развитие кадрового потенциала региона в сфере культуры.