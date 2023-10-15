В Санкт-Петербурге предотвратили опасное наводнение

17:46, 15 октября 2023, ПАИ

Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений, которые закрыли в субботу для предотвращения угрозы подъёма уровня воды в устье реки Невы выше критических значений, открыли, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении из-за пришедшего циклона «Тино». В Петербурге в субботу ожидалось усиление ветра с порывами до 18–23 метров в секунду и повышение уровня воды в устье реки Невы выше критической отметки +160 сантиметров. Затворы КЗС Санкт-Петербурга от наводнений закрыли в субботу для предотвращения угрозы подъёма уровня воды в устье реки Невы выше критических значений.

«Пятнадцатого октября комплексом защитных сооружений предотвращено особо опасное наводнение с расчётным уровнем 222 сантиметра. Дирекция КЗС информирует об открытии затворов комплекса в 15:00 15 октября», – говорится в сообщении.