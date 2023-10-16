Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

15 золотых медалей завоевали псковичи на соревнованиях по спортивной аэробике

15 золотых медалей завоевали псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина», на соревнованиях по спортивной аэробике «Смоленские узоры», которые прошли в Смоленске с 13 по 15 октября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».

15 золотых медалей взяли псковичи на соревнованиях по спортивной аэробике. Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»

В соревнованиях приняли участие спортсмены Псковской, Московской, Ленинградской, Воронежской и Смоленской областей.

Победителем турнира в индивидуальном зачёте среди спортсменок 6-8 лет стала псковичка Виктория Зайцева.

В разделе «Танцевальная гимнастика» золотые медали взяла группа в составе Вероники Мартыновой, Каролины Кабировой, Виктории Яковлевой, Алисы Боровик, Софьи Левиной, Татьяны Тебневой, Евгении Худзик и Варвары Ивановой.

Тренерами спортсменов являются Анжелика Алексеева, Юлия Бабич, Инна Мартынова и Елена Зарываева

Виктория Зайцева, Василиса Кабирова, Каролина Кабирова, Виктория Яковлева, Алиса Боровик взяли золото в разделе «Группа».

Среди спортсменов 9-11 лет в индивидуальном зачёте золотые медали достались Илоне Кулиевой, Ангелине Токарёвой и Никите Толочину. В парном зачёте победили Ульяна Мусатова и Никита Толочин.

В разделе «Группа» золото завоевали Ангелина Токарева, Лилия Моногова, Александра Руденко, Анна Звягина, Илона Кулиева. А на гимнастической платформе лучше всех оказались Мария Колесникова, Ангелина Соловьёва, Анастасия Лапина, Маргарита Цыганова, Маргарита Полякова и Мирослава Горяченок.

Также в активе псковичей три серебра

В возрастной категории 12-14 лет индивидуальное золото взял Денис Харьковский. В парном зачёте победили Валерия Иванова и Денис Харьковский. Также медаль получило трио Екатерина Звягина, Александра Воробьёва и Кристина Леонова. В групповом зачёте на первую ступеньку пьедестала встали Екатерина Звягина, Александра Воробьёва, Кристина Леонова, Валерия Иванова и Анна Козлова.

В разделе «Танцевальная гимнастика» отличились Екатерина Звягина, Кристина Леонова, Валерия Иванова, Анна Козлова, Татьяна Падучих, Алиса Остапенко, Лера Сухарева и Мария Бобрышева. Денис Харьковский, Илона Данец, София Боголюбова, Татьяна Падучих, Алиса Остапенко, Лера Сухарева, Мария Бобрышева, Александра Воробьёва стали первыми в разделе «Гимнастическая платформа».

В соревнованиях приняли участие спортсмены Псковской, Московской, Ленинградской, Воронежской и Смоленской областей

Стоит отметить, что серебряными призёрами стали псковички Виктория Зайцева, Василиса Кабирова и Каролина Кабирова. На гимнастической платформе второе место заняли Ангелина Токарева, Лилия Моногова, Ульяна Мусатова, Анна Звягина, Илона Кулиева, Александра Руденко. Кроме того, серебро завоевали София Боголюбова, Лера Сухарева, Илона Данец, Татьяна Падучих и Алиса Остапенко.

Тренерами спортсменов являются Анжелика Алексеева, Юлия Бабич, Инна Мартынова и Елена Зарываева.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 октября 2023

Великолукская спортшкола стала серебряным призёром ЮФЛ
16 октября 2023

Развитие материально-технической базы спорта в Пскове обсуждают в медиацентре ПАИ
16 октября 2023

Чемпионат города по настольному теннису пройдёт в Пскове
16 октября 2023

ФК «Псков» стал бронзовым призёром юношеской лиги
16 октября 2023

28 наград завоевали псковичи на Кубке Московской школы тхэквондо
16 октября 2023

15 золотых медалей завоевали псковичи на соревнованиях по спортивной аэробике
16 октября 2023

Новый тренажёрный зал появится в ПсковГУ
16 октября 2023

Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по панкратиону

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...