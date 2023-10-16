15 золотых медалей завоевали псковичи на соревнованиях по спортивной аэробике

12:20, 16 октября 2023, ПАИ

15 золотых медалей завоевали псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина», на соревнованиях по спортивной аэробике «Смоленские узоры», которые прошли в Смоленске с 13 по 15 октября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».

В соревнованиях приняли участие спортсмены Псковской, Московской, Ленинградской, Воронежской и Смоленской областей.

Победителем турнира в индивидуальном зачёте среди спортсменок 6-8 лет стала псковичка Виктория Зайцева.

В разделе «Танцевальная гимнастика» золотые медали взяла группа в составе Вероники Мартыновой, Каролины Кабировой, Виктории Яковлевой, Алисы Боровик, Софьи Левиной, Татьяны Тебневой, Евгении Худзик и Варвары Ивановой.

Виктория Зайцева, Василиса Кабирова, Каролина Кабирова, Виктория Яковлева, Алиса Боровик взяли золото в разделе «Группа».

Среди спортсменов 9-11 лет в индивидуальном зачёте золотые медали достались Илоне Кулиевой, Ангелине Токарёвой и Никите Толочину. В парном зачёте победили Ульяна Мусатова и Никита Толочин.

В разделе «Группа» золото завоевали Ангелина Токарева, Лилия Моногова, Александра Руденко, Анна Звягина, Илона Кулиева. А на гимнастической платформе лучше всех оказались Мария Колесникова, Ангелина Соловьёва, Анастасия Лапина, Маргарита Цыганова, Маргарита Полякова и Мирослава Горяченок.

В возрастной категории 12-14 лет индивидуальное золото взял Денис Харьковский. В парном зачёте победили Валерия Иванова и Денис Харьковский. Также медаль получило трио Екатерина Звягина, Александра Воробьёва и Кристина Леонова. В групповом зачёте на первую ступеньку пьедестала встали Екатерина Звягина, Александра Воробьёва, Кристина Леонова, Валерия Иванова и Анна Козлова.

В разделе «Танцевальная гимнастика» отличились Екатерина Звягина, Кристина Леонова, Валерия Иванова, Анна Козлова, Татьяна Падучих, Алиса Остапенко, Лера Сухарева и Мария Бобрышева. Денис Харьковский, Илона Данец, София Боголюбова, Татьяна Падучих, Алиса Остапенко, Лера Сухарева, Мария Бобрышева, Александра Воробьёва стали первыми в разделе «Гимнастическая платформа».

Стоит отметить, что серебряными призёрами стали псковички Виктория Зайцева, Василиса Кабирова и Каролина Кабирова. На гимнастической платформе второе место заняли Ангелина Токарева, Лилия Моногова, Ульяна Мусатова, Анна Звягина, Илона Кулиева, Александра Руденко. Кроме того, серебро завоевали София Боголюбова, Лера Сухарева, Илона Данец, Татьяна Падучих и Алиса Остапенко.

Тренерами спортсменов являются Анжелика Алексеева, Юлия Бабич, Инна Мартынова и Елена Зарываева.

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