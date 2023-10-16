Банк России представил модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

12:19, 16 октября 2023, ПАИ

Банк России представил модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, сообщает пресс-служба ЦБ.

Обновленные банкноты выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс. В оформлении модернизированных банкнот использованы достопримечательности федеральных округов. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела «Европа-Азия», на оборотной стороне представлены памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66 параллель» (Полярный круг) в Салехарде.

Банкноты сохранили привычную цветовую палитру: 1000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5000 рублей — в красной.

На банкнотах размещен QR-код, который ведёт на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.

Банкноты выпуска 2023 года являются законным средством наличного платежа и обязательны к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без всяких ограничений. Модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.