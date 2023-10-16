О женском бизнесе поговорят на «Серебряном дожде»

13:39, 16 октября 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 16 октября, в 14:00. На этот раз в гостях у ведущих – директор по региональному развитию Ассоциации «Женщины бизнеса», руководитель бизнес-акселератора Lady007 Наталья Долбина.

Как женщинам превратить своё хобби в высокодоходный бизнес? Через сколько месяцев после прохождения акселератора начинающие бизнесмены могут получить первую выручку? Какой женский бизнес наиболее успешен в Псковской области? Насколько активно женщины России участвуют в сфере бизнеса и какие проблемы для них являются актуальными?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь». Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».